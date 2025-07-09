Hepsiburada Gaji

Gaji Hepsiburada berkisar dari $21,561 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $71,935 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hepsiburada . Terakhir diperbarui: 9/14/2025