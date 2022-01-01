Direktori Perusahaan
Henkel
Henkel Gaji

Gaji Henkel berkisar dari $14,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $129,350 untuk Insinyur Mesin di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Henkel. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $107K
Analis Bisnis
$62.7K
Insinyur Kimia
$93K

Analis Data
$119K
Ilmuwan Data
$48.4K
Analis Keuangan
$70.5K
Bankir Investasi
$77.4K
Insinyur Material
$74.6K
Insinyur Mesin
$129K
Desainer Produk
$94.1K
Manajer Produk
$70.2K
Manajer Proyek
$102K
Penjualan
$14.2K
Kapitalis Ventura
$68.5K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Henkel adalah Insinyur Mesin at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $129,350. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Henkel adalah $76,005.

