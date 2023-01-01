Direktori Perusahaan
Helsing
Helsing Gaji

Gaji Helsing berkisar dari $166,892 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $254,285 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Helsing. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $167K
Manajer Produk
$225K
Manajer Program
$254K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Helsing, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Helsing è Manajer Program at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $254,285. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Helsing è $225,362.

