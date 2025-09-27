Direktori Perusahaan
Helm
Helm Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Canada di Helm total CA$60.7K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Helm. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Paket Median
company icon
Helm
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Victoria, BC, Canada
Total per tahun
CA$60.7K
Level
L2
Gaji Pokok
CA$60.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Helm?

CA$226K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Berkontribusi

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Helm in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$67,043. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Helm untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Canada adalah CA$60,657.

