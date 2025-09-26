Direktori Perusahaan
HealthStream
HealthStream Analis Data Gaji

Paket kompensasi Analis Data median in United States di HealthStream total $72.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HealthStream. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Paket Median
company icon
HealthStream
Data Analyst
Nashville, TN
Total per tahun
$72.5K
Level
hidden
Gaji Pokok
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$2.5K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di HealthStream?

$160K

FAQ

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di HealthStream in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $85,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HealthStream untuk peranan Analis Data in United States ialah $72,500.

