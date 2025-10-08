Direktori Perusahaan
Headstorm
Headstorm Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack median in United States di Headstorm total $75K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Headstorm. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Paket Median
company icon
Headstorm
Consultant
Dallas, TX
Total per tahun
$75K
Level
2
Gaji Pokok
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Headstorm?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Headstorm in United States mencapai total kompensasi tahunan $96,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Headstorm untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United States adalah $75,000.

