HDFC Insinyur Data Gaji di India

Paket kompensasi Insinyur Data median in India di HDFC total ₹1.61M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HDFC. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Paket Median
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total per tahun
₹1.61M
Level
E3
Gaji Pokok
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
0 Tahun
Apa saja tingkat karir di HDFC?

₹13.98M

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Data di HDFC in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,376,025. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di HDFC untuk posisi Insinyur Data in India adalah ₹1,609,140.

