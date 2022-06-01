Direktori Perusahaan
Hays
Hays Gaji

Gaji Hays berkisar dari $12,902 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $163,439 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hays. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Penjualan
Median $118K
Asisten Administratif
$35.4K
Ilmuwan Data
$91.7K

Desainer Grafis
$59.3K
Sumber Daya Manusia
$62.7K
Manajer Proyek
$56.2K
Perekrut
$12.9K
Insinyur Perangkat Lunak
$42.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$163K
Arsitek Solusi
$95.9K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Hays adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $163,439. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Hays adalah $60,967.

Sumber Lainnya