Hawk-Eye Innovations Gaji

Gaji Hawk-Eye Innovations berkisar dari $69,650 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $199,000 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hawk-Eye Innovations. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $75.9K
Asisten Administratif
$69.7K
Desainer Produk
$199K

Perekrut
$82.3K
FAQ

The highest paying role reported at Hawk-Eye Innovations is Desainer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hawk-Eye Innovations is $79,136.

