Havas
Havas Gaji

Gaji Havas berkisar dari $4,975 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $129,350 untuk Operasi Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Havas. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Desainer Produk
Median $45.6K
Pengembangan Bisnis
$49K
Kepala Staf
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Data
$29.3K
Sumber Daya Manusia
$100K
Pemasaran
$22.7K
Operasi Pemasaran
$129K
Insinyur Perangkat Lunak
$5K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Havas adalah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $129,350. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Havas adalah $47,318.

