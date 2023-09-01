Hashmap Gaji

Gaji Hashmap berkisar dari $145,725 dalam kompensasi total per tahun untuk Arsitek Solusi di tingkat rendah hingga $235,740 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hashmap . Terakhir diperbarui: 11/23/2025