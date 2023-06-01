Direktori Perusahaan
Harvest Partners
Harvest Partners Gaji

Rentang gaji Harvest Partners berkisar dari $89,445 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $241,200 untuk Penulis Iklan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Harvest Partners. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Penulis Iklan
$241K
Sumber Daya Manusia
$166K
Konsultan Manajemen
$169K

Pemasaran
$157K
Manajer Produk
$89.4K
Manajer Program
$159K
Perekrut
$159K
Insinyur Perangkat Lunak
$189K
Peneliti UX
$148K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Harvest Partners es Penulis Iklan at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Harvest Partners es $158,790.

Sumber Daya Lain