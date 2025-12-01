Direktori Perusahaan
Harvard University
Paket kompensasi Research Associate median in United States di Harvard University total $66K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Harvard University. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Paket Median
company icon
Harvard University
Research Associate
Boston
Total per tahun
$66K
Level
hidden
Gaji Pokok
$66K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Research Associate di Harvard University in United States mencapai total kompensasi tahunan $70,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Harvard University untuk posisi Research Associate in United States adalah $66,000.

