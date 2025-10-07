Direktori Perusahaan
Happiest Minds
Happiest Minds Insinyur Data Gaji

Paket kompensasi Insinyur Data median in India di Happiest Minds total ₹830K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Happiest Minds. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Paket Median
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Total per tahun
₹830K
Level
C2
Gaji Pokok
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Happiest Minds?

₹13.98M

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Data di Happiest Minds in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,905,978. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Happiest Minds untuk posisi Insinyur Data in India adalah ₹829,664.

