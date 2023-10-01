Direktori Perusahaan
Hansen Technologies
Hansen Technologies Gaji

Gaji Hansen Technologies berkisar dari $9,478 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $112,025 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hansen Technologies. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $9.5K
Analis Bisnis
$79.4K
Manajer Produk
$112K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Hansen Technologies adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $112,025. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Hansen Technologies adalah $79,387.

Sumber Lainnya