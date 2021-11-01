Direktori Perusahaan
H-E-B
H-E-B Gaji

Gaji H-E-B berkisar dari $36,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $235,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan H-E-B. Terakhir diperbarui: 10/20/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur Site Reliability

Layanan Pelanggan
Median $36.4K
Desainer Produk
Median $89K

Manajer Produk
Median $140K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $235K
Peneliti UX
Median $99K
Analis Bisnis
Median $80.3K
Analis Data
$128K
Ilmuwan Data
Median $163K
Desainer Grafis
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Perekrut
$121K
Penjualan
$63.9K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di H-E-B adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $235,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di H-E-B adalah $124,773.

