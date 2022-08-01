GYANT Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji GYANT berkisar dari $114,055 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $124,375 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GYANT. Terakhir diperbarui: 11/25/2025

Insinyur Perangkat Lunak
$124K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$114K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GYANT adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $124,375. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GYANT adalah $119,215.

