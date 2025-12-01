Di Gusto, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

20 % vesting pada 1st - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % vesting pada 2nd - THN ( 1.67 % bulanan )

20 % vesting pada 3rd - THN ( 1.67 % bulanan )

20 % vesting pada 4th - THN ( 1.67 % bulanan )