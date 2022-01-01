Direktori Perusahaan
GSK
GSK Gaji

Rentang gaji GSK berkisar dari $6,733 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $392,700 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari GSK. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $177K
Ilmuwan Data
Median $86.1K
Asisten Administratif
$71.7K

Insinyur Biomedis
$169K
Manajer Operasi Bisnis
$28.8K
Analis Bisnis
$28.2K
Insinyur Kontrol
$91.3K
Layanan Pelanggan
$36.1K
Manajer Ilmu Data
$60.3K
Analis Keuangan
$65.3K
Teknolog Informasi (IT)
$59.7K
Konsultan Manajemen
$114K
Pemasaran
$248K
Operasi Pemasaran
$75.9K
Desainer Produk
$55.4K
Manajer Produk
$60.5K
Manajer Program
$129K
Manajer Proyek
$393K
Perekrut
$80.6K
Urusan Regulasi
$97.8K
Penjualan
$6.7K
Analis Keamanan Siber
$105K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$86.1K
Arsitek Solusi
$161K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in GSK è Manajer Proyek at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $392,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in GSK è di $83,329.

