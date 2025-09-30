Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Wroclaw Metropolitan Area di Grid Dynamics berkisar dari PLN 57.8K per year untuk T1 hingga PLN 230K per year untuk T3. Paket kompensasi yearan median in Wroclaw Metropolitan Area total PLN 152K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grid Dynamics. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grid Dynamics, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
