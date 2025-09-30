Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Ukraine di Grid Dynamics berkisar dari UAH 1.91M per year untuk T2 hingga UAH 3.07M per year untuk T4. Paket kompensasi yearan median in Ukraine total UAH 2.56M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grid Dynamics. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grid Dynamics, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
