Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Moldova di Grid Dynamics berkisar dari MDL 617K per year untuk T2 hingga MDL 905K per year untuk T3. Paket kompensasi yearan median in Moldova total MDL 705K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grid Dynamics. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grid Dynamics, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru