Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Grid Dynamics berkisar dari ₹1.15M per year untuk T1 hingga ₹2.87M per year untuk T3. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.21M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grid Dynamics. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grid Dynamics, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
