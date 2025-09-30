Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Armenia di Grid Dynamics berkisar dari AMD 18.15M per year untuk T2 hingga AMD 25.76M per year untuk T4. Paket kompensasi yearan median in Armenia total AMD 20.77M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grid Dynamics. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grid Dynamics, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
