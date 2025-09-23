Direktori Perusahaan
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation Akuntan Gaji

Rata-rata kompensasi total Akuntan in United States di Greenway Greenhouse Cannabis Corporation berkisar dari $105K hingga $146K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Greenway Greenhouse Cannabis Corporation. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$113K - $133K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$105K$113K$133K$146K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Apa saja tingkat karir di Greenway Greenhouse Cannabis Corporation?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Akuntan di Greenway Greenhouse Cannabis Corporation in United States mencapai total kompensasi tahunan $146,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Greenway Greenhouse Cannabis Corporation untuk posisi Akuntan in United States adalah $105,000.

