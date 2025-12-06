Direktori Perusahaan
Greentech Industries
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Keamanan Siber

  • Semua Gaji Analis Keamanan Siber

Greentech Industries Analis Keamanan Siber Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Keamanan Siber di Greentech Industries berkisar dari BDT 4.07M hingga BDT 5.57M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Greentech Industries. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Analis Keamanan Siber data gajis di Greentech Industries untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Greentech Industries?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Analis Keamanan Siber penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keamanan Siber di Greentech Industries mencapai total kompensasi tahunan BDT 5,573,707. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Greentech Industries untuk posisi Analis Keamanan Siber adalah BDT 4,071,229.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Greentech Industries

Perusahaan Terkait

  • Lyft
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Tesla
  • Dropbox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/greentech-industries/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.