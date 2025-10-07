Direktori Perusahaan
Greenhouse Software
Greenhouse Software Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji di United States

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack median in United States di Greenhouse Software total $190K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Greenhouse Software. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Paket Median
company icon
Greenhouse Software
Software Engineer
Oklahoma City, OK
Total per tahun
$190K
Level
Senior II
Gaji Pokok
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di Greenhouse Software?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Greenhouse Software in United States mencapai total kompensasi tahunan $237,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Greenhouse Software untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United States adalah $190,000.

