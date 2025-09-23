Direktori Perusahaan
Great Learning
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Great Learning Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in India di Great Learning total ₹1.65M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Great Learning. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Paket Median
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.65M
Level
L1
Gaji Pokok
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Great Learning?

₹13.96M

Pengajuan Gaji Terbaru
Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Great Learning in India sits at a yearly total compensation of ₹3,196,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Great Learning for the Insinyur Perangkat Lunak role in India is ₹1,560,239.

