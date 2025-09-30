Direktori Perusahaan
Grant Thornton Akuntan Gaji di Greater Los Angeles Area

Paket kompensasi Akuntan median in Greater Los Angeles Area di Grant Thornton total $86.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grant Thornton. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Total per tahun
$86.5K
Level
Senior Associate
Gaji Pokok
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
FAQ

The highest paying salary package reported for a Akuntan at Grant Thornton in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $97,270. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grant Thornton for the Akuntan role in Greater Los Angeles Area is $86,500.

