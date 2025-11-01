Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Grainger berkisar dari $107K per year untuk Software Engineer I hingga $195K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $139K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grainger. Terakhir diperbarui: 11/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
