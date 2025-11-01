Direktori Perusahaan
Grainger
Grainger Penjualan Gaji

Paket kompensasi Penjualan median in United States di Grainger total $120K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grainger. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Total per tahun
$120K
Level
-
Gaji Pokok
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Grainger?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

Jabatan yang Disertakan

Manajer Akun

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Grainger in United States mencapai total kompensasi tahunan $142,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Grainger untuk posisi Penjualan in United States adalah $87,500.

