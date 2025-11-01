Direktori Perusahaan
Grafana
Grafana Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Germany di Grafana total €123K per year untuk Senior Engineering Manager. Paket kompensasi yearan median in Germany total €119K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grafana. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grafana, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Grafana in Germany mencapai total kompensasi tahunan €185,136. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Grafana untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Germany adalah €118,663.

Sumber Lainnya