Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Grafana berkisar dari $151K per year untuk Software Engineer 2 hingga $187K per year untuk Senior Software Engineer 1. Paket kompensasi yearan median in United States total $188K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grafana. Terakhir diperbarui: 11/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grafana, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
