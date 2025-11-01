Direktori Perusahaan
Grafana
Grafana Desainer Produk Gaji

Paket kompensasi Desainer Produk median in Germany di Grafana total €94.9K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grafana. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Total per tahun
€94.9K
Level
L4
Gaji Pokok
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di Grafana?
+€50.7K
+€77.8K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.2K
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grafana, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Desainer UX

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Grafana in Germany mencapai total kompensasi tahunan €95,042. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Grafana untuk posisi Desainer Produk in Germany adalah €85,548.

Sumber Lainnya