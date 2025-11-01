Direktori Perusahaan
Grafana Sumber Daya Manusia Gaji

Rata-rata kompensasi total Sumber Daya Manusia in United Kingdom di Grafana berkisar dari £43.9K hingga £64K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grafana. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grafana, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di Grafana in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £63,982. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Grafana untuk posisi Sumber Daya Manusia in United Kingdom adalah £43,920.

