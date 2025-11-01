Direktori Perusahaan
Grafana
Grafana Kesuksesan Pelanggan Gaji

Rata-rata kompensasi total Kesuksesan Pelanggan in United States di Grafana berkisar dari $139K hingga $198K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Grafana. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$158K - $180K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$139K$158K$180K$198K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grafana, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kesuksesan Pelanggan di Grafana in United States mencapai total kompensasi tahunan $198,240. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Grafana untuk posisi Kesuksesan Pelanggan in United States adalah $139,440.

