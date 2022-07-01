Direktori Perusahaan
Gradient AI
Gradient AI Gaji

Gaji Gradient AI berkisar dari $122,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $185,000 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Gradient AI. Terakhir diperbarui: 10/19/2025

Ilmuwan Data
Median $185K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $122K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Gradient AI adalah Ilmuwan Data dengan total kompensasi tahunan $185,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Gradient AI adalah $182,580.

