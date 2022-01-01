Grabango Gaji

Gaji Grabango berkisar dari $65,325 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $210,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Grabango . Terakhir diperbarui: 10/19/2025