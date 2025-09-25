Direktori Perusahaan
Government of Canada
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arsitek Solusi

  • Semua Gaji Arsitek Solusi

Government of Canada Arsitek Solusi Gaji

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in Canada di Government of Canada total CA$112K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Government of Canada. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Paket Median
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Total per tahun
CA$112K
Level
Entry
Gaji Pokok
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
7 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Government of Canada?

CA$226K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan CA$42 ribu+ (terkadang CA$420 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Arsitek Solusi penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Data Architect

Cloud Security Architect

FAQ

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Arsitek Solusi katika Government of Canada in Canada kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa CA$125,557. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Government of Canada kwa jukumu la Arsitek Solusi in Canada ni CA$112,395.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Government of Canada

Perusahaan Terkait

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya