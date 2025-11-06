Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Toronto Area di Government of Canada total CA$97.4K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Government of Canada. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Government of Canada
AI Researcher
Toronto, ON, Canada
Total per tahun
CA$97.4K
Level
CO-02
Gaji Pokok
CA$97.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Government of Canada in Greater Toronto Area mencapai total kompensasi tahunan CA$118,930. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Government of Canada untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Toronto Area adalah CA$89,515.

