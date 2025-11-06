Direktori Perusahaan
Government of Canada
Government of Canada Manajer Proyek Gaji di Greater Ottawa Area

Paket kompensasi Manajer Proyek median in Greater Ottawa Area di Government of Canada total CA$107K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Government of Canada. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
Total per tahun
CA$107K
Level
-
Gaji Pokok
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Government of Canada?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Proyek di Government of Canada in Greater Ottawa Area mencapai total kompensasi tahunan CA$144,339. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Government of Canada untuk posisi Manajer Proyek in Greater Ottawa Area adalah CA$106,714.

