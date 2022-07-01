Gorgias Gaji

Gaji Gorgias berkisar dari $92,063 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $199,000 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Gorgias . Terakhir diperbarui: 11/23/2025