Gorgias Gaji

Gaji Gorgias berkisar dari $92,063 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $199,000 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Gorgias. Terakhir diperbarui: 11/23/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K
Kepala Staf
$197K
Kesuksesan Pelanggan
$92.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
Pemasaran
$199K
Manajer Mitra
$132K
Desainer Produk
$135K
Manajer Produk
$113K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$128K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Gorgias adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $199,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Gorgias adalah $130,072.

Sumber Lainnya

