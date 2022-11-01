GoBolt Gaji

Gaji GoBolt berkisar dari $29,804 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $132,184 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GoBolt . Terakhir diperbarui: 9/6/2025