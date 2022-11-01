Direktori Perusahaan
GoBolt Gaji

Gaji GoBolt berkisar dari $29,804 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $132,184 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GoBolt. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $88.3K
Layanan Pelanggan
$29.8K
Analis Data
$90.5K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$132K
FAQ

El puesto mejor pagado reportado en GoBolt es Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensación total anual de $132,184. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GoBolt es $89,390.

