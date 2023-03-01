Direktori Perusahaan
Globus Medical
Globus Medical Gaji

Gaji Globus Medical berkisar dari $68,340 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Biomedis di tingkat rendah hingga $203,010 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Globus Medical. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $110K
Insinyur Biomedis
$68.3K
Insinyur Mesin
$124K

Manajer Produk
$179K
Manajer Proyek
$166K
Penjualan
$85.4K
Manajer Program Teknis
$203K
FAQ

The highest paying role reported at Globus Medical is Manajer Program Teknis at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Globus Medical is $123,878.

