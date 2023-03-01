Globus Medical Gaji

Gaji Globus Medical berkisar dari $68,340 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Biomedis di tingkat rendah hingga $203,010 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Globus Medical . Terakhir diperbarui: 9/10/2025