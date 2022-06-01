Direktori Perusahaan
GLOBO
GLOBO Gaji

Gaji GLOBO berkisar dari $11,613 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $120,600 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GLOBO. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $29.8K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
$99.5K
Desainer Produk
$11.6K

Manajer Produk
$60.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$106K
Manajer Program Teknis
$121K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GLOBO adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $120,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GLOBO adalah $79,788.

Sumber Lainnya