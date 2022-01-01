GlobalLogic Gaji

Gaji GlobalLogic berkisar dari $1,516 dalam kompensasi total per tahun untuk Kapitalis Ventura di tingkat rendah hingga $240,000 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GlobalLogic . Terakhir diperbarui: 9/1/2025