Direktori Perusahaan
GlobalLogic
GlobalLogic Gaji

Gaji GlobalLogic berkisar dari $1,516 dalam kompensasi total per tahun untuk Kapitalis Ventura di tingkat rendah hingga $240,000 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GlobalLogic. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Arsitek Solusi
Median $240K

Arsitek Data

Manajer Produk
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $177K
Akuntan
$166K
Analis Bisnis
$22.3K
Layanan Pelanggan
$36.7K
Operasi Layanan Pelanggan
$74.5K
Analis Data
$22.5K
Ilmuwan Data
$111K
Analis Keuangan
$167K
Insinyur Perangkat Keras
$27.9K
Konsultan Manajemen
$30K
Desainer Produk
$69.5K
Manajer Proyek
$194K
Perekrut
$98K
Penjualan
$214K
Analis Keamanan Siber
$74.5K
Manajer Program Teknis
$124K
Peneliti UX
$95.5K
Kapitalis Ventura
$1.5K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GlobalLogic adalah Arsitek Solusi dengan total kompensasi tahunan $240,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GlobalLogic adalah $74,511.

Sumber Lainnya