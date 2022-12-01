Glean Gaji

Gaji Glean berkisar dari $62,409 dalam kompensasi total per tahun untuk Arsitek Solusi di tingkat rendah hingga $1,054,700 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Glean . Terakhir diperbarui: 8/27/2025