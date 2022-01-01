Glassdoor Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Glassdoor berkisar dari $11,551 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $342,705 untuk Operasi Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Glassdoor. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $192K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ilmuwan Data
Median $190K
Desainer Produk
Median $153K
Peneliti UX
Median $254K
Manajer Operasi Bisnis
$205K
Kesuksesan Pelanggan
$122K
Analis Data
$129K
Manajer Sains Data
$250K
Operasi Pemasaran
$343K
Manajer Program
$279K
Manajer Proyek
$110K
Penjualan
$11.6K
Manajer Program Teknis
$139K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Glassdoor adalah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $342,705. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Glassdoor adalah $192,000.

