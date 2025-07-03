Gaji GKN berkisar dari $25,789 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $210,940 untuk Insinyur Kontrol di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GKN. Terakhir diperbarui: 11/22/2025
What do Product Managers even do?
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gkn/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.