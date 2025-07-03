Direktori Perusahaan
GKN
GKN Gaji

Gaji GKN berkisar dari $25,789 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $210,940 untuk Insinyur Kontrol di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GKN. Terakhir diperbarui: 11/22/2025

Insinyur Kontrol
$211K
Insinyur Mesin
$44.6K
Desainer Produk
$25.8K

Manajer Program
$46.5K
Penjualan
$101K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GKN adalah Insinyur Kontrol at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $210,940. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GKN adalah $46,528.

Sumber Lainnya

