Gilead Sciences
Gilead Sciences Gaji

Gaji Gilead Sciences berkisar dari $89,550 dalam kompensasi total per tahun untuk Kapitalis Ventura di tingkat rendah hingga $349,238 untuk Pengembangan Korporat di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Gilead Sciences. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $140K
Ilmuwan Data
Median $223K
Analis Keuangan
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manajer Program
Median $212K
Manajer Proyek
Median $178K
Analis Bisnis
Median $263K
Teknolog Informasi (TI)
Median $220K
Manajer Produk
Median $170K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $295K
Insinyur Biomedis
$151K
Pengembangan Korporat
$349K
Manajer Sains Data
$208K
Hukum
$291K
Konsultan Manajemen
$156K
Operasi Pemasaran
$141K
Desainer Produk
$203K
Manajer Desain Produk
$182K
Analis Keamanan Siber
$182K
Arsitek Solusi
$254K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$244K
Kapitalis Ventura
$89.6K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Gilead Sciences, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Gilead Sciences adalah Pengembangan Korporat at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $349,238. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Gilead Sciences adalah $208,035.

